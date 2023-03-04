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Лайер Артур Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1972

Отец: Лайер Валерий Андреевич

Мать: Вагина Маргарита Архиповна

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Лайер Роберт Артурович

Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.2014

Сын: Шарифулин Дмитрий Ренатович

Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лайер Камилла Артуровна

Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лайер Оксана Николаевна

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