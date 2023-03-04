Лайер Артур Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1972
Рождение ребёнка
31.05.1995
Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.2014
Сын: Шарифулин Дмитрий Ренатович
Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лайер Камилла Артуровна
Мать ребёнка: Лайер Оксана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лайер Оксана Николаевна