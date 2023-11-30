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Козьяков Николай Прокопьев

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883

Отец: Козьяков Прокопий Егоров

Мать: Козьякова Матрена Яковлева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.02.1902

Жена: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Козьяков Димитрий Прокопьев

Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Козьяков Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Наталья Николаева

Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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