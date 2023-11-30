Козьяков Николай Прокопьев
Место рождения
Дата рождения02.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883
Бракосочетание
15.02.1902
Покровская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Козьяков Димитрий Прокопьев
Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Козьяков Гавриил Николаев
Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Наталья Николаева
Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева
Рождение ребёнка
17.06.1916
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Козьякова Любовь Моисеева
Смерть
Неизвестно