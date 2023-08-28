Козьякова Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьякова Матрена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1876

Дочь: Ксения Прокопьева

Отец ребёнка: Козьяков Прокопий Егоров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Козьяков Николай Прокопьев

Отец ребёнка: Козьяков Прокопий Егоров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Прокопий Егоров

Смерть
Неизвестно
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