Козьякова Матрена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1876
Дочь: Ксения Прокопьева
Отец ребёнка: Козьяков Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
02.12.1883
Сын: Козьяков Николай Прокопьев
Отец ребёнка: Козьяков Прокопий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно