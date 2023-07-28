of Vladimir Alexander Yaroslavich
Место рождения
Дата рождения13.05.1221
Дата смерти14.11.1263
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1221
Бракосочетание
1239
Жена: Alexandra Bryachislavna
Рождение ребёнка
Около 1245
Дочь: Eudoxia Aleksandrovna
Мать ребёнка: Alexandra Bryachislavna
Рождение ребёнка
13.05.1261
Сын: Daniil Alexandrovich
Мать ребёнка: Alexandra Bryachislavna
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.11.1263
Gorodets, Kaluga Oblast Russia
Похороны
1724
Saint Alexander Nevsky Monastery