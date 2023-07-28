of Vladimir Alexander Yaroslavich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Vladimir Alexander Yaroslavich

Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

13.05.1221

Дата смерти

14.11.1263

Пол

Мужской

Отец

1191 г.р.

Мать

Около 1190 г.р.

Жена

Около 1225 г.р.

Дети

Около 1245 г.р.
1261 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1221

Отец: Владимирский Yaroslav Vsevolodovich

Мать: Feodosya-Euphrosyne Igorevna

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
1239

Жена: Alexandra Bryachislavna

Рождение ребёнка
Около 1245

Дочь: Eudoxia Aleksandrovna

Мать ребёнка: Alexandra Bryachislavna

Рождение ребёнка
13.05.1261

Сын: Daniil Alexandrovich

Мать ребёнка: Alexandra Bryachislavna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.11.1263
Gorodets, Kaluga Oblast Russia
Похороны
1724
Saint Alexander Nevsky Monastery