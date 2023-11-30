Сулима Северин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулима Северин Иванович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Сулима Иван Михайлович

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Военная служба
1648
Борисполь, Київська область
Род войск: Бориспольская сотня Переяславский полк Запорожского войска Сини славного гетьмана Степан Сулима і Северин Сулима боролися за волю України у війську Богдана Хмельницького під час Визвольної ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Борисполь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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