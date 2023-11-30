Сулима Северин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Сулима Иван Михайлович
Мать: не указана
Военная служба
1648
Род войск: Бориспольская сотня Переяславский полк Запорожского войска Сини славного гетьмана Степан Сулима і Северин Сулима боролися за волю України у війську Богдана Хмельницького під час Визвольної ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно