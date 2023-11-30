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Ходаков Авсентий Семенович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ходаков Семен Астафьевич

Мать: Ходакова Василиса Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ходаков Сергей Авсентьевич

Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ходаков Федор Авсентьевич

Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ходаков Иван Авсентьевич

Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ходакова Авдотья Авсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ходаков Емельян Авсентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прасковья Авсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ходакова Марфа Авсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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