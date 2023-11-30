Ходаков Авсентий Семенович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ходаков Сергей Авсентьевич
Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ходаков Федор Авсентьевич
Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ходакова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ходакова Авдотья Авсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ходаков Емельян Авсентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прасковья Авсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ходакова Марфа Авсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно