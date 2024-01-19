Ходакова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ходаков Сергей Авсентьевич

Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ходаков Федор Авсентьевич

Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ходаков Иван Авсентьевич

Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Авсентий Семенович

Смерть
Неизвестно
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