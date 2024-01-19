Ходакова Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ходаков Сергей Авсентьевич
Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ходаков Федор Авсентьевич
Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ходаков Авсентий Семенович
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно