Белых Соломея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Соломея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Белых Егор Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Белых Ефим Егорович

Отец ребёнка: Белых Егор Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно