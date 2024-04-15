Белых Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Белых Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Белых Соломея Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белых Ефим Егорович
Мать ребёнка: Белых Соломея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Соломея Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно