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Белых Егор Иванович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Белых Иван Васильевич

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Белых Соломея Андреевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Белых Ефим Егорович

Мать ребёнка: Белых Соломея Андреевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Соломея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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