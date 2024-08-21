Каменская (Стрельникова) Агафия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.12.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Стрельников Стефан Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
12.01.1903
Рождение ребёнка
22.12.1903
Сын: Кононыхин Стефан Илларионович
Отец ребёнка: Кононыхин Илларион Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Каменская Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Сын: Каменский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович
Рождение ребёнка
30.09.1922
Дочь: Хабибуллина (Каменская) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Каменская Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович
Смерть
19.12.1958