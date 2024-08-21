Каменская (Стрельникова) Агафия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменская (Стрельникова) Агафия Стефановна

Каменская (Стрельникова) Агафия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Стрельников Стефан Тарасович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Кононыхин Илларион Пантелеймонович

Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Кононыхин Стефан Илларионович

Отец ребёнка: Кононыхин Илларион Пантелеймонович

Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Каменская Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Каменский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович

Рождение ребёнка
30.09.1922

Дочь: Хабибуллина (Каменская) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович

Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Каменская Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Каменский Сергей Семенович

Смерть
19.12.1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.