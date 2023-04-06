Климов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Климов Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно