Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1831
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Гаврилова
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно