Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1831

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Гаврилова

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Гаврил Миронов

Смерть
Неизвестно