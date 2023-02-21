Харитина Матвеевна Тищенко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1883 ст.
Сын: Тищенко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич Тищенко
село Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд
Смерть
Неизвестно