Харитина Матвеевна Тищенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритина Матвеевна Тищенко

Харитина Матвеевна Тищенко

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1883 ст.

Сын: Тищенко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич Тищенко

село Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close