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Тищенко Василий Андреевич

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Место рождения

село Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд

Дата рождения

01.03.1883 ст.

Дата смерти

?.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883 ст.

Отец: Андрей Яковлевич Тищенко

Мать: Харитина Матвеевна Тищенко

село Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Сын: Тищенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Ивановна

Мощенка, Чернігівська область
Смерть
?.12.1918
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