Тищенко Василий Андреевич
Место рождениясело Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд
Дата рождения01.03.1883 ст.
Дата смерти?.12.1918
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883 ст.
село Безугловка, Российская империя , Черниговская губерния , Городнянский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Ивановна
Мощенка, Чернігівська область
Смерть
?.12.1918