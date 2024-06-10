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Мальгинова Анна Семеновна

Место рождения

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Мальгинов Семен Маркович

Мать: не указана

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Шустов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
20.11.1848

Дочь: Шустова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Шустов Василий Никитович

Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Шустова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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