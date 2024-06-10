Мальгинова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мальгинов Семен Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1848
Рождение ребёнка
20.11.1848
Дочь: Шустова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Шустов Василий Никитович
Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Шустова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Шустов Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно