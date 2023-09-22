Золин Фёдор Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолин Фёдор Парфентьевич

Золин Фёдор Парфентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Золин Парфентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1912 ст.

Сын: Золин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Золина Феврония Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золина Феврония Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close