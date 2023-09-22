Золин Фёдор Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Золин Парфентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1912 ст.
Сын: Золин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Золина Феврония Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золина Феврония Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно