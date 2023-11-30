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Голицын Алексей Борисович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.06.1732

Дата смерти

09.11.1792

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Бракосочетание
1770

Жена: Голицына Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1772

Дочь: Толстая Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
14.08.1773

Сын: Голицын Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1777

Дочь: Де Гиньяр Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1779

Дочь: Остерман-Толстая Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Около 1782
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-майор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1792
Москва, город федерального значения Москва
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