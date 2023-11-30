Голицын Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения30.06.1732
Дата смерти09.11.1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: князь.
Бракосочетание
1770
Жена: Голицына Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
03.08.1772
Дочь: Толстая Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
14.08.1773
Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
23.11.1777
Дочь: Де Гиньяр Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
12.05.1779
Дочь: Остерман-Толстая Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Анна Георгиевна
Военная служба
Около 1782
Воинское звание: генерал-майор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1792