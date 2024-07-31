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Хомутов Гавриил

Место рождения

Уборы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутов Кирилл

Мать: (Осипова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Александр

Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова (Широкова) Наталья

Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: (Хомутова) Анна

Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья

Рождение ребёнка
19.03.1912

Сын: Хомутов Федор

Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Хомутов Степан

Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья

Смерть
Неизвестно

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