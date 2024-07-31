Хомутов Гавриил
Место рожденияУборы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомутов Кирилл
Мать: (Осипова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутов Александр
Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: (Хомутова) Анна
Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья
Рождение ребёнка
19.03.1912
Сын: Хомутов Федор
Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Хомутов Степан
Мать ребёнка: Хомутова (Широкова) Наталья
Смерть
Неизвестно