Пошелюзный Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пошелюзный Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пошелюзный Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пошелюзная Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пошелюзная Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пошелюзная Валентина
Смерть
Неизвестно