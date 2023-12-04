Пошелюзный Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошелюзный Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пошелюзный Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошелюзный Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пошелюзная Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пошелюзная Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Пошелюзная Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пошелюзная Валентина

Смерть
Неизвестно
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