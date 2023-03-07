Шехалёв Ермолай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёв Ермолай Фёдорович

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехалёв Фёдор

Мать: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шехалёв Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шехалёв Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехалёв Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1845
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