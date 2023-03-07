Шехалёв Ермолай Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехалёв Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шехалёв Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шехалёв Михаил Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехалёв Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1845