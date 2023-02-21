Шерепо-Лапицкая Ольга Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Дочь: Шерепо-Лапицкая Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Шерепо-Лапицкий Евгений Иванович
Запись сделана в метрической книге церкви города Феодосии Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно