Шерепо-Лапицкая Ольга Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерепо-Лапицкая Ольга Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Дочь: Шерепо-Лапицкая Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Шерепо-Лапицкий Евгений Иванович

Запись сделана в метрической книге церкви города Феодосии Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерепо-Лапицкий Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
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