Антонова Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
24.08.1830
Дочь: Антонова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
25.10.1832
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Антонова Настасья Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
28.09.1846
Дочь: Антонова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Рождение ребёнка
16.03.1850
Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1877