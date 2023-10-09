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Антонова Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Антонов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
24.08.1830

Дочь: Антонова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
25.10.1832

Сын: Антонов Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Антонова Настасья Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
28.09.1846

Дочь: Антонова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Антонов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Антонов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Пётр Антонович

Смерть
1877
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