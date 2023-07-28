Шерварли Дмитрий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
04.05.1912
Николаевская церковь , м/к 1912г,лист-45,зап-8,ГАДО , Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Шерварли Евгения Константиновна
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-76,зап.-17
Смерть
Неизвестно