Шерварли Дмитрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерварли Дмитрий Антонович

Шерварли Дмитрий Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Шерварли Антон Николаевич

Мать: Шерварли Мария Дмитриевна

Бракосочетание
04.05.1912

Жена: Шерварли Евгения Константиновна

Николаевская церковь , м/к 1912г,лист-45,зап-8,ГАДО , Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Шерварли Евгения Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-76,зап.-17
Смерть
Неизвестно