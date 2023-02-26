Параскева Стефанова
Место рожденияд.Титы
Дата рождения1801
Дата смерти22.08.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титы
Бракосочетание
22.10.1823
Муж: Федосий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Исаак Федосов
Отец ребёнка: Федосий Яковлев
Смерть
22.08.1874
д.Титы