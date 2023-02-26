Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Стефанова

Параскева Стефанова

avatar

Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1801

Дата смерти

22.08.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титы
Бракосочетание
22.10.1823

Муж: Федосий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Исаак Федосов

Отец ребёнка: Федосий Яковлев

Смерть
22.08.1874
д.Титы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close