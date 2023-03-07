Венгеровская (Меркулова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенгеровская (Меркулова) Наталья Анатольевна

Венгеровская (Меркулова) Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

12.01.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1977

Отец: Меркулов Анатолий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
26.08.1995

Муж: Венгеровский Дмитрий Моисеевич

Рождение ребёнка
31.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Венгеровский Дмитрий Моисеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close