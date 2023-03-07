Венгеровская (Меркулова) Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1977
Отец: Меркулов Анатолий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.08.1995
Рождение ребёнка
31.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Венгеровский Дмитрий Моисеевич