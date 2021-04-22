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Меркулов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

07.11.1952

Дата смерти

22.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952

Отец: Меркулов Михаил Степанович

Мать: Меркулова Руфина Яковлевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
05.10.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1974

Сын: Меркулов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Венгеровская Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
22.04.2021
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