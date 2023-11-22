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Аносов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1908

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Аносова Анисья Харитоновна

Рождение ребёнка
24.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова Анисья Харитоновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова Анисья Харитоновна

Рождение ребёнка
?.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова Анисья Харитоновна

Смерть
?.11.1942
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