Аносов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1908
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908
Отец: Аносов Андрей Тихонович
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
24.09.1935
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
?.12.1940
Смерть
?.11.1942