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Судейкин Николай Петрович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Образование
Вычислено 1872
Харьков, Харківська область
3-я Мужская гимназия.
Образование
С 16.08.1874 по 25.05.1879
Харьков, Харківська область
Императорский Харьковский университет. Врач.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Валетто Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область
Смерть
После 1931
Москва, город федерального значения Москва
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