Судейкин Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Вычислено 1872
3-я Мужская гимназия.
Образование
С 16.08.1874 по 25.05.1879
Императорский Харьковский университет. Врач.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Валетто Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1931
Москва, город федерального значения Москва