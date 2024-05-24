Гаришвили (Копранова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаришвили (Копранова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982

Отец: не указан

Мать: Копранова Екатерина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаришвили Георгий Зурабович

Рождение ребёнка
20.08.2004

Сын: Прокофьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.2007

Дочь: Прокофьева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.2008

Сын: Прокофьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.2013

Сын: Шадрухин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Шадрухин Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.2023

Дочь: Гаришвили Мириана Георгиевна

Отец ребёнка: Гаришвили Георгий Зурабович

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