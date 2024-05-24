Гаришвили (Копранова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.2004
Сын: Прокофьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.2007
Дочь: Прокофьева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.2008
Сын: Прокофьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Прокофьев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.2013
Сын: Шадрухин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Шадрухин Александр Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.2023
Дочь: Гаришвили Мириана Георгиевна
Отец ребёнка: Гаришвили Георгий Зурабович