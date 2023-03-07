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Чернышов Иван Григорьевич

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Место рождения

Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.10.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красная Речка, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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