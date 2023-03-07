Чернышов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красная Речка, Нагорский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно