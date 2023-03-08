Агафон Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Корнеев

Агафон Корнеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1703 г.р.

Дети

Около 1707 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Федот Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Анофрей Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Софон Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ларионова

Смерть
1778
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close