Агафон Корнеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Федот Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Анофрей Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Софон Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ларионова
Смерть
1778
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область