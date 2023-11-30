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Клепаков Семён Титович

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

02.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Жена: Клепакова Прасковья Петровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.

Дочь: Клепакова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.

Дочь: Клепакова Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1882 ст.

Сын: Клепаков Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Сын: Клепаков Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.07.1889 ст.

Жена: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Сын: Клепаков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.

Сын: Клепаков Ефрем Семёнович

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.

Дочь: Клепакова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.

Сын: Клепаков Арсений Семёнович

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Дочь: Клепакова Лукерья Семёновна

Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
02.09.1914 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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