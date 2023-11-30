Клепаков Семён Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти02.09.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.
Дочь: Клепакова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.
Дочь: Клепакова Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1882 ст.
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Сын: Клепаков Георгий Семёнович
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Петровна
Бракосочетание
09.07.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Сын: Клепаков Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна
Рождение ребёнка
06.02.1905 ст.
Дочь: Клепакова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.
Сын: Клепаков Арсений Семёнович
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.
Дочь: Клепакова Лукерья Семёновна
Мать ребёнка: Клепакова Прасковья Евстафьевна
Смерть
02.09.1914 ст.