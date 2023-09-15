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Клепакова Прасковья Петровна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

15.12.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Муж: Клепаков Семён Титович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.

Дочь: Клепакова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.

Дочь: Клепакова Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1882 ст.

Сын: Клепаков Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Сын: Клепаков Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
15.12.1888 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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