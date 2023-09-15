Клепакова Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти15.12.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1876 ст.
Дочь: Клепакова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович
Рождение ребёнка
26.08.1880 ст.
Дочь: Клепакова Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович
Рождение ребёнка
27.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Сын: Клепаков Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Клепаков Семён Титович
Смерть
15.12.1888 ст.