Серебренников Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Серебренников Алексей Константинов

Мать ребёнка: Серебренникова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно