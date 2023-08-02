Сотникова (Сотникова) Феодосия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Сотников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
19.07.1881
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
24.02.1884
Сын: Сотников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
24.05.1886
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
22.03.1889
Дочь: Ескева Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сотников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
02.07.1894
Сын: Сотников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1897
Дочь: Смотрова Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич
Рождение ребёнка
08.05.1900
Сын: Сотников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич