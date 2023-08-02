Сотникова (Сотникова) Феодосия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Сотникова) Феодосия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Сотников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1881

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1884

Сын: Сотников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.05.1886

Сын: Сотников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1889

Дочь: Ескева Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сотников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1894

Сын: Сотников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1897

Дочь: Смотрова Пелагия Николаевна

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1900

Сын: Сотников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сотников Николай Ильич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область