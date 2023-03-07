Кононов Ксенофонт Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Ксенофонт Матвеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Коньков Матвей Александрович

Мать: Конькова Мавра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кононов Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кононов Тарас Ксенофонтович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов (рекрут В 1830) Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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