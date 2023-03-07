Кононов Ксенофонт Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Коньков Матвей Александрович
Мать: Конькова Мавра
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кононов Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Кононова Евдокия
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кононов Тарас Ксенофонтович
Мать ребёнка: Кононова Евдокия
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов (рекрут В 1830) Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Кононова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Евдокия
Смерть
Неизвестно