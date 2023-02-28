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Конькова Мавра

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Отец ребёнка: Коньков Матвей Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич

Отец ребёнка: Коньков Матвей Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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