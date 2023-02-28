Конькова Мавра
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Отец ребёнка: Коньков Матвей Александрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич
Отец ребёнка: Коньков Матвей Александрович
Смерть
Неизвестно