Кононова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кононов Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кононов Тарас Ксенофонтович

Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов (рекрут В 1830) Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Ксенофонт Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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