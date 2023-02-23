Кононова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кононов Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кононов Тарас Ксенофонтович
Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов (рекрут В 1830) Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Кононов Ксенофонт Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно