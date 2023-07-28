Иванова Федосья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Иванова Катерина Борисовна
Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Иванова Ефросинья Борисовна
Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Иванова Аграфена Борисовна
Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иванов Дементий Борисович
Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно