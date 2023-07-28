Иванова Федосья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Федосья Фёдоровна

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Иванова Катерина Борисовна

Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Иванова Ефросинья Борисовна

Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Иванова Аграфена Борисовна

Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванов Дементий Борисович

Отец ребёнка: Иванов Борис Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Борис Трофимович

Смерть
Неизвестно