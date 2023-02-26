Емельян Семёнов
Место рожденияд.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Матвей Емельянов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Бракосочетание
25.10.1808
Жена: Анна Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
15.08.1822
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Ефимия Емельянова
Мать ребёнка: Анна Кодратова
Смерть
Неизвестно