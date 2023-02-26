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Емельян Семёнов

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Место рождения

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Матвей Емельянов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1808

Жена: Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Рождение ребёнка
15.08.1822

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Ефимия Емельянова

Мать ребёнка: Анна Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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