Колбунова (Денисова) Аграфена Павлова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1917
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Денисов Павел Иванов
Мать: Денисова Елена Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1990