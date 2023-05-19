Колбунова (Денисова) Аграфена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбунова (Денисова) Аграфена Павлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1917

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Денисов Павел Иванов

Мать: Денисова Елена Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбунов Павел Степанов

Место жительства
Неизвестно
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1990