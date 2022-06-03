Коновницына (Яблочкова) Любовь Михайловна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновницына (Яблочкова) Любовь Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1872

умерла Неизвестно

Супруги
Коновницын Иван Николаевич01.08.1868 г.р.
Дети
Нарышкина (Коновницына) София Ивановна24.12.1893 г.р.
Высоцкая (Коновницына) Наталья Ивановна15.02.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Коновницын Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-001016/00000264.jpg Москва. Сретенский сорок. Церковь Трехсвятительская у Красных ворот

Рождение ребёнка
24.12.1893

Дочь: Нарышкина (Коновницына) София Ивановна

Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Высоцкая (Коновницына) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1898

Дочь: Тихменёва (Коновницына) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Коновницын Николай Иванович

Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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