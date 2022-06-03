Коновницына (Яблочкова) Любовь Михайловна
женский, родилась 1872
умерла Неизвестно
Супруги
Коновницын Иван Николаевич01.08.1868 г.р.
Дети
Нарышкина (Коновницына) София Ивановна24.12.1893 г.р.
Высоцкая (Коновницына) Наталья Ивановна15.02.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.12.1893
Дочь: Нарышкина (Коновницына) София Ивановна
Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Высоцкая (Коновницына) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1898
Дочь: Тихменёва (Коновницына) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1905
Сын: Коновницын Николай Иванович
Отец ребёнка: Коновницын Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно