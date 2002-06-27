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Репин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Богородицкое, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.03.1929

Дата смерти

27.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929

Отец: Репин Дмитрий

Мать: не указана

Богородицкое, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репина Надежда Ивановна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
15.08.1961

Жена: Репина Надежда Ивановна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
27.06.2002
Красногорск, Красногорск, Московская область
Причина смерти: Неизвестно