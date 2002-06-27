Репин Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1929
Дата смерти27.06.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929
Отец: Репин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина Надежда Ивановна
Бракосочетание
15.08.1961
Жена: Репина Надежда Ивановна
Смерть
27.06.2002
Красногорск, Красногорск, Московская область
Причина смерти: Неизвестно