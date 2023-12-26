Сафрон
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Копытова Аксюта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно