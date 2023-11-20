Лопатин Петр Сильвестров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Петр Сильвестров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Лопатин Сильвестр Митрофанов

Мать: Лопатина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Лопатин Флор Петров

Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Лопатин Спиридон Петров

Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Лопатина Марья Петрова

Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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