Лопатин Петр Сильвестров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Лопатин Флор Петров
Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Лопатина Марья Петрова
Мать ребёнка: Лопатина Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно