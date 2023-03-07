Серкова (Кулакова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Кулакова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880

Отец: Кулаковъ Карпъ

Мать: Кулакова Денисова Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1902

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1904

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Серкова Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Серкова Марья

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Серкова Анастасия

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1918

Дочь: Серкова Мария

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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