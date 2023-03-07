Серкова (Кулакова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения14.11.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1880
Отец: Кулаковъ Карпъ
Бракосочетание
22.01.1901
Муж: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
27.01.1902
Сын: Серковъ Иванъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
29.07.1904
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Серкова Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Серкова Марья
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Серкова Анастасия
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
06.11.1909
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
18.01.1918
Дочь: Серкова Мария
Отец ребёнка: Серковъ Григорий