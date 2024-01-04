Полянский Константин Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Полянская Агрипина Константиновна
Мать ребёнка: Полянская -- Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Полянский Филипп Константинович
Мать ребёнка: Полянская -- Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно