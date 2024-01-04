Полянский Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянский Константин Егорович

Полянский Константин Егорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Полянская Агрипина Константиновна

Мать ребёнка: Полянская -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Полянский Филипп Константинович

Мать ребёнка: Полянская -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская -- Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close