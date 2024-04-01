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Корюков Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тихон Васильевич

Мать: Корюкова Евдокия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корюков Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Корюкова) Клава Ивановна

Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1932

Дочь: Корюкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна

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