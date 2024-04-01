Корюков Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тихон Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Корюкова) Клава Ивановна
Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1932
Дочь: Корюкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Корюкова (Патракова) Александра Ивановна