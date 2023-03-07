Морозов Трофим Алексеев
Место рождения
Дата рождения14.09.1885
Дата смерти20.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885
Бракосочетание
27.04.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905
Сын: Морозов Георгий (Григорий) Трофимов
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Рождение ребёнка
07.11.1907
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Пелагея Трофимова
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Пелагея мл.
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Рождение ребёнка
29.07.1915
Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)
Смерть
20.04.1917
шоссе, курорт Байле-Слоник (Румыния)
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1917
стрелок 16-й стрелковый полк