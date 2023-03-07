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Морозов Трофим Алексеев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.09.1885

Дата смерти

20.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885

Отец: Морозов Алексей (Авраамов)

Мать: Морозова Екатерина Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.04.1903

Жена: Морозова Ксения (Назарьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905

Сын: Морозов Георгий (Григорий) Трофимов

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Морозов Михаил Трофимов

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Пелагея Трофимова

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Пелагея мл.

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Морозов Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Морозова Ксения (Назарьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.04.1917
шоссе, курорт Байле-Слоник (Румыния)
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1917
стрелок 16-й стрелковый полк
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