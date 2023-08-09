Рассказов Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Расказов Федор Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рассказов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рассказов Василей Петрович
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно