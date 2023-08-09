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Рассказов Петр Федорович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Расказов Федор Сидорович

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рассказов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рассказов Василей Петрович

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рассказов Иван Петрович

Мать ребёнка: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Парасковья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно